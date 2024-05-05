Красавицы в погонах и могучее "Ура": Life.ru снял генеральную репетицию Парада Победы на Красной площади

Начиналась репетиция с внесения на площадь почётным караулом Государственного флага РФ и Знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. В наши камеры попали пешие парадные расчёты. Особое внимание привлекла колонна девушек-военнослужащих. Также по Красной площади строем пройдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, казаков и сводный военный оркестр. И, конечно, в пешей колонне бойцы спецоперации на Украине. Участники шествия на репетиции потренировали и могучее троекратное "Ура" — прямо как на историческом параде с маршалом СССР Георгием Жуковым в 1945 году.