Красавицы в погонах и могучее "Ура": Life.ru снял генеральную репетицию Парада Победы на Красной площади
Генеральная репетиция Парада Победы проходит на Красной площади
Генеральная репетиция парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в Москве. Кадрами с места событий делится съёмочная группа Life.ru.
Генеральная репетиция Парада Победы проходит на Красной площади. Видео © Life.ru
Начиналась репетиция с внесения на площадь почётным караулом Государственного флага РФ и Знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. В наши камеры попали пешие парадные расчёты. Особое внимание привлекла колонна девушек-военнослужащих. Также по Красной площади строем пройдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, казаков и сводный военный оркестр. И, конечно, в пешей колонне бойцы спецоперации на Украине. Участники шествия на репетиции потренировали и могучее троекратное "Ура" — прямо как на историческом параде с маршалом СССР Георгием Жуковым в 1945 году.
Напомним, что военные парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут более чем в 20 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. В Москве в торжественном мероприятии примут участие свыше девяти тысяч человек, авиация Воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники. Приехать на главный парад решили иностранные лидеры, в их числе президенты Таджикистана, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул также заявила о своём возможном визите в Москву на празднования 9 Мая.
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