Президенты Лаоса и Гвинеи-Бисау посетят РФ для участия в Параде Победы 9 Мая

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет в Россию для участия в Параде Победы 9 Мая. Об этом сообщили в посольстве государства в Москве.

"Можем сообщить о таком визите", — рассказали в диппредставительстве в беседе с ТАСС.

Кроме того, для участия в Параде Победы 9 Мая Россию посетит лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом также сообщили в посольстве страны в Москве.