Президенты Лаоса и Гвинеи-Бисау посетят РФ для участия в Параде Победы 9 Мая
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит / президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru, © ecowas.int
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет в Россию для участия в Параде Победы 9 Мая. Об этом сообщили в посольстве государства в Москве.
"Можем сообщить о таком визите", — рассказали в диппредставительстве в беседе с ТАСС.
Кроме того, для участия в Параде Победы 9 Мая Россию посетит лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом также сообщили в посольстве страны в Москве.
Ранее глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила о своём возможном визите в Москву на Парад Победы 9 Мая в случае получения приглашения. Она отметила, что хотела бы посетить мероприятие, потому что для жителей республики очень важен этот праздник.