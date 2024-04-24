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24 апреля, 11:48

Глава Гагаузии может посетить Парад Победы на Красной площади

Глава Гагаузии Гуцул посетит Москву в День Победы, если получит приглашение

Глава республики Гагаузия в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила о своём возможном визите в Москву на Парад Победы 9 Мая в случае получения приглашения. Об этом пишет "РИА" Новости.

"Я думаю, что если у нас будет такая возможность, то мы приедем. Возможность я имею в видуесли мы получим приглашение, конечно, я бы хотела посетить. Потому что для жителей Гагаузии очень важен праздник, как бы ни пыталась власть нам запрещать праздновать День Победы, гагаузы с этим не согласны", — говорит она.

Гуцул допустила, что кто-то из её коллег тоже сможет присутствовать на мероприятиях 9 Мая в российской столице.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии направила в суд дело против Гуцул
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Ранее глава Гагаузии совершила визит в Москву, где она приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, выступающих за принятие республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Мероприятие было решено проводить в российской столице, потому что только здесь они могут свободно высказаться. Во время съезда оппозиционные политики объявили о создании политического блока "Победа". А после возвращения на родину их ждали обыски и допросы.

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Telegram / Евгения Гуцул

Владимир Озеров
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