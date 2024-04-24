Глава Гагаузии может посетить Парад Победы на Красной площади

"Я думаю, что если у нас будет такая возможность, то мы приедем. Возможность — я имею в виду — если мы получим приглашение, конечно, я бы хотела посетить. Потому что для жителей Гагаузии очень важен праздник, как бы ни пыталась власть нам запрещать праздновать День Победы, гагаузы с этим не согласны", — говорит она.