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24 апреля, 08:04

Антикоррупционная прокуратура Молдавии направила в суд дело против Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Отдел Прокуратуры Молдавии по борьбе с коррупцией направил в суд обвинения в адрес руководителя Гагаузской автономии республики Евгении Гуцул, которая является фигурантом дела о противозаконном финансировании оппозиционной политической партии "Шор", находящейся под запретом в стране. Об этом сообщила пресс-служба молдавской прокуратуры в социальной сети.

"Уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии "Шор" направлено в суд", — говорится в публикации ведомства.

Гуцул заявила, что власти Молдавии угрожают держателям карт "Мир" в Гагаузии
Гуцул заявила, что власти Молдавии угрожают держателям карт "Мир" в Гагаузии

Передача дела в суд происходит на фоне состоявшегося 21 апреля в Москве съезда молдавских политиков, поддерживающих вступление страны в Евразийский экономический союз и не желающих интеграции с ЕС. Life.ru рассказывал об этом мероприятии. Участники отмечали, что местом для сбора российская столица была выбрана потому, что там уважают свободу слова, которая позволяет свободно высказываться. В процессе съезда было анонсировано создание политического блока "Победа". Кресло исполнительного секретаря организации займёт Гуцул.

Юрий Лысенко
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