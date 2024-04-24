Антикоррупционная прокуратура Молдавии направила в суд дело против Гуцул

Отдел Прокуратуры Молдавии по борьбе с коррупцией направил в суд обвинения в адрес руководителя Гагаузской автономии республики Евгении Гуцул, которая является фигурантом дела о противозаконном финансировании оппозиционной политической партии "Шор", находящейся под запретом в стране. Об этом сообщила пресс-служба молдавской прокуратуры в социальной сети.

Передача дела в суд происходит на фоне состоявшегося 21 апреля в Москве съезда молдавских политиков, поддерживающих вступление страны в Евразийский экономический союз и не желающих интеграции с ЕС. Life.ru рассказывал об этом мероприятии. Участники отмечали, что местом для сбора российская столица была выбрана потому, что там уважают свободу слова, которая позволяет свободно высказываться. В процессе съезда было анонсировано создание политического блока "Победа". Кресло исполнительного секретаря организации займёт Гуцул.