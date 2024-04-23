Гуцул заявила, что власти Молдавии угрожают держателям карт "Мир" в Гагаузии

Администрация Молдавии взяла курс на запугивание жителей Гагаузии, которые используют банковские карты российской платёжной системы "Мир". Об этом рассказала глава автономии Евгения Гуцул в своём телеграм-канале.

В сообщении она высказалась о заявлении исполняющего обязанности генпрокурора республики Иона Мунтяну, который сказал, что власти будут наблюдать за пользователями карт "Мир" и блокировать источники их дохода, если это потребуется.

"Очередной приступ ненависти к своему народу и угрозы. Теперь официальный Кишинёв пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платёжной системой. Мы и наши успехи Кишинёву как кость в горле", — возмутилась Гуцул.

Она отметила, что президент Молдавии Майя Санду готова пожертвовать благосостоянием граждан в угоду своим политическим задачам и собственным амбициям, поскольку молдавские власти блокируют каждый успешный шаг Гагаузии.

"Создаётся чёткое ощущение, что главный враг для действующих властей в Кишинёве — это граждане Молдовы", — заключила политик.