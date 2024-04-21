Глава Гагаузии рассказала, будет ли баллотироваться в президенты Молдавии

Глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул не собирается бороться за пост президента Молдавии в текущем году. Об этом она сообщила, общаясь с журналистами на съезде молдавской оппозиции в Москве.

"Нет, не рассматривается, потому что по конституции я не могу. У нас есть возрастные ограничения, то есть от 40 лет. Мне ещё рано", — сказала 37-летняя Гуцул.

Она добавила, что молдавская оппозиция вскоре объявит имя единого кандидата в президенты, отметив, что это будет компетентный человек, преследующий лишь одну цель — процветание Молдавии. Также Гуцул добавила, что правящая партия "Действие и солидарность", возглавляемая главой республики Майей Санду, провоцирует Гагаузию на принятие решительных мер против Кишинёва.

Кроме того, глава Гагаузии рассказала, что тысячи жителей региона уже обратились за получением карт на базе российской платёжной системы "Мир". По её словам, до 1 мая предполагается запустить выплаты пособий на данные карты. За ними обратились преимущественно пенсионеры и бюджетники. Вместе с тем Гуцул выразила надежду на то, что Кишинёв не заблокирует вышеупомянутую инициативу Гагаузии.