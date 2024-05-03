Шойгу назвал число городов России, где состоятся Парады Победы

Военные парады в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в семи городах-героях и 18 российских регионах, где находятся штабы военных округов, а также флотов и общевойсковых армий. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил страны в пятницу, 3 мая.

Также, по его словам, в 314 населённых пунктах РФ пройдут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. В общей сложности в праздновании планируется задействовать порядка 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники. При этом в главном параде на Красной площади примут участие свыше девяти тысяч человек и 70 единиц вооружения.

"В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр", — отметил министр.

Он добавил, что по Красной площади пройдут в том числе участники специальной военной операции (СВО). В завершение парада ожидается пролёт авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция назначена на воскресенье, 5 мая.