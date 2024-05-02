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2 мая, 09:39

Штурмовики окрасили небо над Москвой в цвета российского флага

Жители Москвы сняли, как военные самолёты окрасили небо над столицей в цвета российского триколора. Пролёт штурмовиков, стоящих на вооружении ВКС России, проходит в рамках репетиции воздушной части Парада Победы.

В Москве проходит репетиция воздушной части Парада Победы. Видео © Telegram / Типичная Москва

Стоит отметить, что последний раз воздушная часть Парада Победы проводилась в 2021 году. В 2022-м и 2023-м её отменили из-за погоды.

Напомним, что военные парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут более чем в 20 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. В Москве в торжественном мероприятии примут участие свыше девяти тысяч человек, авиация Воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.

"Ярсы", "Искандеры" и "Тайфуны": Военная техника проехала по центру Москвы перед репетицией парада Победы
"Ярсы", "Искандеры" и "Тайфуны": Военная техника проехала по центру Москвы перед репетицией парада Победы
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Кадр из видео Telegram / Типичная Москва

Наталья Исакова
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