Штурмовики окрасили небо над Москвой в цвета российского флага

Стоит отметить, что последний раз воздушная часть Парада Победы проводилась в 2021 году. В 2022-м и 2023-м её отменили из-за погоды.

Напомним, что военные парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут более чем в 20 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. В Москве в торжественном мероприятии примут участие свыше девяти тысяч человек, авиация Воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.