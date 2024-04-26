"Ярсы", "Искандеры" и "Тайфуны": Военная техника проехала по центру Москвы перед репетицией парада Победы
В центре Москвы прошла репетиция парада Победы
Сегодня, 26 апреля, в Москве прошла репетиция парада на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед мероприятием десятки боевых машин, в числе которых ракетный комплекс "Искандер-М" и пусковая установка ПГРК "Ярс", проехали по центру российской столицы. Life.ru публикует видео проезда военной техники.
В Москве прошла репетиция парада Победы. Видео © Life.ru
К Красной площади техника двигалась по Тверской улице, вдоль которой были установлены специальные ограждения. Многие люди специально прибыли к месту, чтобы посмотреть на российские боевые машины.
В колоннах были замечены бронеавтомобили семейства "Тайфун", комплексы с баллистическими ракетами "Ярс", пусковые установки ракетных комплексов "Искандер", зенитные ракетные системы С-400 и другая военная техника. Возглавил механизированную колонну танк Т-34-85 с красным знаменем. Генеральная репетиция парада Победы пройдёт на Красной площади 5 мая. Сам парад по традиции пройдёт 9 мая.
Напомним, что военные парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут более чем в 20 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. В Москве в торжественном мероприятии примут участие свыше девяти тысяч человек, авиация Воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.
Life.ru