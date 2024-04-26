"Ярсы", "Искандеры" и "Тайфуны": Военная техника проехала по центру Москвы перед репетицией парада Победы

Сегодня, 26 апреля, в Москве прошла репетиция парада на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед мероприятием десятки боевых машин, в числе которых ракетный комплекс "Искандер-М" и пусковая установка ПГРК "Ярс", проехали по центру российской столицы. Life.ru публикует видео проезда военной техники.

В Москве прошла репетиция парада Победы. Видео © Life.ru

К Красной площади техника двигалась по Тверской улице, вдоль которой были установлены специальные ограждения. Многие люди специально прибыли к месту, чтобы посмотреть на российские боевые машины.

В колоннах были замечены бронеавтомобили семейства "Тайфун", комплексы с баллистическими ракетами "Ярс", пусковые установки ракетных комплексов "Искандер", зенитные ракетные системы С-400 и другая военная техника. Возглавил механизированную колонну танк Т-34-85 с красным знаменем. Генеральная репетиция парада Победы пройдёт на Красной площади 5 мая. Сам парад по традиции пройдёт 9 мая.