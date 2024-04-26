На Красной площади установили трибуны для гостей Парада Победы
На Красной площади в Москве установили трибуны к 9 Мая
На Красной площади установили трибуны к 9 Мая. Обложка © ТАСС / Zuma
В Москве на Красной площади установили трибуны для гостей Парада Победы, который традиционно пройдет 9 Мая. Рядом с ними установлен крупный баннер с надписью: "Победа!".
Сейчас доступ на Красную площадь ограничен. Трибуны традиционно расположены со стороны Кремлёвской стены. Они укомплектованы сиденьями, оформленными в российский триколор.
Ранее сообщалось, что ряд улиц в Москве перекроют из-за репетиции Парада Победы. Также столичный Департамент транспорта уточнил, что на некоторых участках будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая.