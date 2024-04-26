В Москве на Красной площади установили трибуны для гостей Парада Победы, который традиционно пройдет 9 Мая. Рядом с ними установлен крупный баннер с надписью: "Победа!".

Сейчас доступ на Красную площадь ограничен. Трибуны традиционно расположены со стороны Кремлёвской стены. Они укомплектованы сиденьями, оформленными в российский триколор.