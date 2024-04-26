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26 апреля, 16:49

На Красной площади установили трибуны для гостей Парада Победы

На Красной площади в Москве установили трибуны к 9 Мая

На Красной площади установили трибуны к 9 Мая. Обложка © ТАСС / Zuma

На Красной площади установили трибуны к 9 Мая. Обложка © ТАСС / Zuma

В Москве на Красной площади установили трибуны для гостей Парада Победы, который традиционно пройдет 9 Мая. Рядом с ними установлен крупный баннер с надписью: "Победа!".

Сейчас доступ на Красную площадь ограничен. Трибуны традиционно расположены со стороны Кремлёвской стены. Они укомплектованы сиденьями, оформленными в российский триколор.

Парковка в Москве на майских праздниках будет бесплатной
Парковка в Москве на майских праздниках будет бесплатной

Ранее сообщалось, что ряд улиц в Москве перекроют из-за репетиции Парада Победы. Также столичный Департамент транспорта уточнил, что на некоторых участках будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая.

Евгения Мосс
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