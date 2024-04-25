Ряд улиц в Москве перекроют из-за репетиции Парада Победы

26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы перекроют дороги в центре и на юго-востоке Москвы, сообщается в telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Так, движение будет перекрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади: 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00,

5 мая — с 05:00 до 08:00. На ряде центральных набережных и улиц тоже будут ограничения движения: 26 апреля и 2 мая — с 17:30 до окончания мероприятия,

5 мая — с 05:30 до окончания мероприятия.

Схема перекрытия движения в Москве 26 апреля, 2 и 5 мая. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно