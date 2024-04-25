Ряд улиц в Москве перекроют из-за репетиции Парада Победы
26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы перекроют дороги в центре и на юго-востоке Москвы, сообщается в telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Так, движение будет перекрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади:
- 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00,
- 5 мая — с 05:00 до 08:00.
На ряде центральных набережных и улиц тоже будут ограничения движения:
- 26 апреля и 2 мая — с 17:30 до окончания мероприятия,
- 5 мая — с 05:30 до окончания мероприятия.
Схема перекрытия движения в Москве 26 апреля, 2 и 5 мая. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно
Также департамент сообщил, что на этих участках будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая.
Напомним, что военные парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут более чем в 20 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. Генеральная репетиция Парада Победы пройдёт на Красной площади 5 мая.
АГН "Москва" / Денис Воронин