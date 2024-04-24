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В Параде Победы в Петербурге примут участие 300 юнармейцев

24 апреля, 13:48
300 юнармейцев примут участие в Параде Победы в Петербурге. Обложка © телеканал "Санкт-Петербург"

300 юнармейцев примут участие в Параде Победы в Петербурге. Обложка © телеканал "Санкт-Петербург"

В Северной столице организаторы Парада Победы на Дворцовой площади по традиции привлекут к участию 300 юнармейцев. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Среди ребят, которые пройдут строевым шагом по площади, будут гости из ДНР, Московской области и представители базы Воздушно-космических сил РФ в Белоруссии. Юнармейцы являются участниками Парадов с 2017 года. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, такая традиция символизирует собой преемственность поколений и помогает хранить память о героизме советских солдат, победивших фашизм в 1945 году.

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Ранее сообщалось, что в России отменили шествие "Бессмертного полка" в этом году, так как слишком высока угроза безопасности. Акцию могут провести в онлайн-режиме. При этом, по словам организаторов, около 60 стран направили запросы на очное проведение "Бессмертного полка".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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