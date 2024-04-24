Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве в преддверии Дня Победы

Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв объявил о старте акции "Георгиевская ленточка" в Москве. На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" он отметил, что в этом году значимость акции как никогда высока.

"Актуальность этой акции как раз возросла, потому что георгиевская лента, как мы сейчас понимаем, как никогда несёт в себе победоносную генетику, которая придаёт нам силы. Если задуматься, то в жизни каждого из нас, будь то на фронте или в тылу, сейчас самый важный период в жизни. Мы будем её вспоминать, будем оценивать свои действия, и вот сейчас важно это осознать", — сказал Киселёв.

Он отметил, что символ сильного духа российских бойцов не даёт забыть подвиги отцов и дедов. Кроме того, ленточка напоминает о долге перед Родиной, о тех вызовах, которые стоят перед страной.

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка". Фото © Георгиевскаяленточка.рф

Заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что в рамках всероссийской акции волонтёры будут раздавать георгиевские ленточки в семи тысячах точек, в том числе за полярным кругом, и в 35 странах с 24 апреля по 9 мая. Она также отметила, что в школах символу российского единства посвятят целый урок.