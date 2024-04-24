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24 апреля, 11:27

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве в преддверии Дня Победы

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка". Фото © Георгиевскаяленточка.рф

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка". Фото © Георгиевскаяленточка.рф

Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв объявил о старте акции "Георгиевская ленточка" в Москве. На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" он отметил, что в этом году значимость акции как никогда высока.

"Актуальность этой акции как раз возросла, потому что георгиевская лента, как мы сейчас понимаем, как никогда несёт в себе победоносную генетику, которая придаёт нам силы. Если задуматься, то в жизни каждого из нас, будь то на фронте или в тылу, сейчас самый важный период в жизни. Мы будем её вспоминать, будем оценивать свои действия, и вот сейчас важно это осознать", — сказал Киселёв.

Он отметил, что символ сильного духа российских бойцов не даёт забыть подвиги отцов и дедов. Кроме того, ленточка напоминает о долге перед Родиной, о тех вызовах, которые стоят перед страной.

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка". Фото © Георгиевскаяленточка.рф

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка". Фото © Георгиевскаяленточка.рф

Заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что в рамках всероссийской акции волонтёры будут раздавать георгиевские ленточки в семи тысячах точек, в том числе за полярным кругом, и в 35 странах с 24 апреля по 9 мая. Она также отметила, что в школах символу российского единства посвятят целый урок.

Более 30 тысяч "Волонтёров Победы" раздадут георгиевские ленточки всем желающим
Более 30 тысяч "Волонтёров Победы" раздадут георгиевские ленточки всем желающим

Ранее Life.ru писал, что сегодня акция стартует и в Санкт-Петербурге у станции метро "Гостиный Двор". Начало запланировали на 16:00. В этом году было произведено 810 тысяч георгиевских ленточек. Купить их все желающие могут в отделениях Почты России, МФЦ и других местах.

Александра Мышляева
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