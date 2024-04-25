Парковка в Москве на майских праздниках будет бесплатной

Парковка в столице во время майских праздников будет бесплатной. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 25 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это коснётся всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час", — указал столичный градоначальник.

Отметим, что по воскресеньям автомобилисты Москвы могут бесплатно парковаться на улицах, входящих в зону парковочного пространства (кроме улиц, включённых в зоны повышенных тарифов, в дневное время они составляют 380 и 450 рублей в час). А вот в дни государственных праздников все автомобилисты могут бесплатно оставить машину на любой улице, включённой в зону столичного парковочного пространства, в том числе и там, где действуют повышенные тарифы.

Кстати, владельцы мотоциклов и электромобилей могут парковаться бесплатно на всей территории платных парковок в любой день без оформления какого-либо разрешения. Бесплатно также могут парковать автомобили экстренных служб.