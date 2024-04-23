Сериалы, работа, шашлыки: Россияне поделились планами на майские праздники ВЦИОМ: Половина россиян останется дома на майские, а 20% будут работать 23 апреля, 10:07 Майские праздники в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Почти половина опрошенных россиян (47%) намерена провести майские праздники дома перед телевизором, а около четверти (20%) вообще вынуждены работать в эти дни. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Тем, кто всё же никуда не планирует уезжать, задавался вопрос о планах на праздники. Так, 30% хотят выехать за город и провести время с семьёй на природе, 29% будут заниматься огородом и уборкой на даче, готовясь к летнему сезону. А 19% намерены просто гулять по городу, сидеть в кафе и веселиться.

Нашлись и те, кто всё же устроит себе поездку в другой город. Так заявили около 10% респондентов. Из направлений лидируют Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Крым, Черноморское побережье России. За границу хочет поехать лишь 1% участников опроса.

Исследование проводилось по телефону 13 апреля этого года, в нём поучаствовали 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Life.ru писал, что для садоводов майские праздники — идеальное время, чтобы посадить в своём огороде различные устойчивые к холоду культуры. Но перед этим нужно собрать прошлогодние листья и рассыпать их толстым слоем там, где должны быть проведены посадки и посевы, чтобы помешать расти сорнякам и испаряться влаге. Этот шаг значительно сократит усилия, когда придёт время сажать растения.

Авторы Татьяна Миссуми