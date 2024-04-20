Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 00:26

Агроном рассказал дачникам, чем заняться на майских праздниках

Агроном Воробьёв: В начале мая можно посадить устойчивые к холоду культуры

Для садоводов майские праздники — идеальное время, чтобы посадить в своём огороде различные устойчивые к холоду культуры. Об этом заявил в беседе с РИА "ФедералПресс" биолог, агроном Михаил Воробьёв.

"Майские праздники — это великолепное время, когда действительно можно сделать очень много полезного. Если это касается садоводства, то можно заняться весенним закрытием влаги. То есть у тех грядок, где пока ещё ничего не растёт, нужно верхний слой порыхлить граблями, тогда не будет бесполезным испарение воды и впоследствии нужно будет меньше поливать, а сажать и сеять будете во влажную почву", — рассказал Воробьёв.

Он также посоветовал собрать листья, опавшие в прошлом году, и рассыпать толстым слоем там, где должны быть проведены посадки и посевы, чтобы помешать расти сорнякам и испаряться влаге. Этот шаг значительно сократит усилия, когда придёт время сажать растения. Позже эти листья вновь пригодятся: их можно будет высыпать в компостную кучу либо выложить в приствольных кругах деревьев или кустарников. Цель такая же: помешать сорнякам и испарению влаги. К тому же дождевые черви переработают их в биогумус.

Ещё в начале мая, по словам специалиста, стоит высаживать культуры, устойчивые к холоду. В их числе зелень, капуста, свёкла, яровой чеснок, репа и редис.

Дачникам рассказали, какие вилы не будут пустой тратой денег
Дачникам рассказали, какие вилы не будут пустой тратой денег

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как защитить сад или огород перед сезоном паводков. По его словам, нужно заранее проверить систему дренажа и сделать её лучше, найти зоны, в которых может скапливаться вода.

Обложка ©

Unsplash / Jonathan Kemper

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров