Агроном рассказал дачникам, чем заняться на майских праздниках
Агроном Воробьёв: В начале мая можно посадить устойчивые к холоду культуры
Для садоводов майские праздники — идеальное время, чтобы посадить в своём огороде различные устойчивые к холоду культуры. Об этом заявил в беседе с РИА "ФедералПресс" биолог, агроном Михаил Воробьёв.
"Майские праздники — это великолепное время, когда действительно можно сделать очень много полезного. Если это касается садоводства, то можно заняться весенним закрытием влаги. То есть у тех грядок, где пока ещё ничего не растёт, нужно верхний слой порыхлить граблями, тогда не будет бесполезным испарение воды и впоследствии нужно будет меньше поливать, а сажать и сеять будете во влажную почву", — рассказал Воробьёв.
Он также посоветовал собрать листья, опавшие в прошлом году, и рассыпать толстым слоем там, где должны быть проведены посадки и посевы, чтобы помешать расти сорнякам и испаряться влаге. Этот шаг значительно сократит усилия, когда придёт время сажать растения. Позже эти листья вновь пригодятся: их можно будет высыпать в компостную кучу либо выложить в приствольных кругах деревьев или кустарников. Цель такая же: помешать сорнякам и испарению влаги. К тому же дождевые черви переработают их в биогумус.
Ещё в начале мая, по словам специалиста, стоит высаживать культуры, устойчивые к холоду. В их числе зелень, капуста, свёкла, яровой чеснок, репа и редис.
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