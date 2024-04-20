Агроном рассказал дачникам, чем заняться на майских праздниках

Он также посоветовал собрать листья, опавшие в прошлом году, и рассыпать толстым слоем там, где должны быть проведены посадки и посевы, чтобы помешать расти сорнякам и испаряться влаге. Этот шаг значительно сократит усилия, когда придёт время сажать растения. Позже эти листья вновь пригодятся: их можно будет высыпать в компостную кучу либо выложить в приствольных кругах деревьев или кустарников. Цель такая же: помешать сорнякам и испарению влаги. К тому же дождевые черви переработают их в биогумус.