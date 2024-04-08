Дачникам рассказали, как защитить свой огород и урожай во время сезона паводков

Чтобы защитить свой сад или огород перед сезоном паводков, необходимо заранее проверить и улучшить систему дренажа, определить зоны, где может скапливаться жидкость. Так считает депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Один из самых эффективных способов подготовки к половодью — это установка дренажной системы на вашем участке. Определите ключевые зоны, где может скапливаться вода, и оборудуйте дождеприёмники с системами отведения воды. Разработка канав и резервуаров может помочь регулированию уровня воды", — рассказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

По его словам, полезно будет создать возвышения на участке. Например, высокие грядки, холмики или повышенные площадки помогут защитить урожай. Помимо того, если участок находится в пределах низколежащего чередования, то рекомендуется искусственно поднять уровень. Это предотвратит затопление и обеспечит благоприятное окружение для выращивания растений.

"Также можно использовать временные барьеры для предотвращения проникновения воды. Для этого подберите грунт, песок или мешки с песком, чтобы построить временные дамбы или барьеры для удержания воды", — заключил народный избранник.