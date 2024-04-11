Дачникам рассказали, какие вилы не будут пустой тратой денег

Дачный сезон не за горами, и россияне готовятся к этому периоду с большим энтузиазмом, штурмуя витрины с рабочим инвентарём. Однако не все товары для дачи будут одинаково полезны, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он рассказал, на что обращать внимание, чтобы не ошибиться в выборе одного из важных инструментов для работы на огороде — вил.

"Не все вилы подходят для перекопки почвы, не ошибитесь, выбрав инструмент для навоза или сена. Для дачников лучший вариант — неширокие вилы с толстыми, плоскими или треугольными в сечении зубьями. Их делают из нержавейки или прочной стали. Цена на эти инструменты от 500 рублей до двух тысяч рублей", — добавил эксперт в беседе с NEWS.ru.