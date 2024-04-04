Россиянам объяснили, как выбрать правильный мангал В "Роскачестве" посоветовали покупать мангал для дачи весом не менее 10 кг 4 апреля, 12:46 Россиянам рассказали, как выбрать мангал. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Для дачи лучше всего подойдёт стационарный мангал, а для пикника на природе — переносной, но в любом случае отдавать предпочтение следует моделям из нержавеющей стали или с жаростойким покрытием. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на "Роскачество".

Качественный стационарный мангал для дачи не может весить менее десяти килограммов, он должен быть выполнен из прочного металла, иметь рёбра жёсткости и толстые стенки. Обычно дополнением к нему идут и такие бонусы, как насадки для казана, решётки-гриль, печка.

Также и при выборе переносного мангала необходимо прежде всего ориентироваться на его вес: чем тяжелее, тем лучше. Минимальный вес таких моделей должен быть три килограмма, отмечается в публикации. Не стоит приобретать слишком глубокие модели, они не подходят для приготовления шашлыка.

"Чем больше глубина, тем больше дров и угля понадобится для приготовления шашлыка. Оптимальная глубина мангала для шашлыка — от 12 до 15 см. Если глубина меньше 12 см, шашлык может пригореть", — говорится в статье.

И, наконец, следует проверить устойчивость конструкции ещё в магазине. Трапециевидная форма мангала предпочтительнее, а наличие высоких ножек облегчит работу во время готовки.

Ранее сообщалось, что для сжигания мусора или сухой травы на участке необходимо использовать металлический контейнер, причём разместить его следует минимум в 7,5 метра от зданий, в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах — от лиственного, а зона очистки вокруг должна быть минимум пятиметровой.

Авторы Татьяна Миссуми