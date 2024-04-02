Учёные создали удобрение, благодаря которому картошка "попрёт" как на дрожжах
Учёные Казанского ГАУ создали повышающее урожайность удобрение для картофеля
Учёные Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) создали инновационное органоминеральное удобрение, повышающее урожайность картофеля на 3,2 тонны с гектара. Об этом рассказали в высшем учебном заведении.
Специалисты выяснили, что это удобрение позволяет снижать потери клубней от различных гнилей при хранении картофеля. Кроме того, за счёт него содержание крахмала в овоще повышается на 0,6%.
За основу учёные взяли гуминовые вещества с отходами пищевой промышленности. Отмечается, что творение специалистов имеет преимущества как минерального, так и органического удобрения. Речь идёт о быстром и целенаправленном подводе питательных веществ — это позволяет улучшить почвенную структуру и плодородие картофеля, пояснили в университете.
В ходе исследования учёные применяли новое удобрение на картофеле сорта "Ред Скарлет". После использования новой разработки прирост урожайности корнеплода оказался на уровне 1,6 т/га (выше на 5,4%).
"Наше органоминеральное удобрение — это важный шаг на пути к устойчивому сельскому хозяйству. Оно не только повышает урожайность, но и способствует более рациональному использованию ресурсов и уменьшению отходов", — подчеркнул профессор Казанского ГАУ Радик Сафин в беседе с "Газетой.ru".
При этом создание такого удобрения не вызывает особых трудностей. Используются недорогие природные компоненты, в том числе отходы пищевой промышленности. Кроме того, для производства не требуется сложное оборудование, поэтому стоимость новинки находится на уровне 250–300 рублей за один литр.
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