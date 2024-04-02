Учёные создали удобрение, благодаря которому картошка "попрёт" как на дрожжах

Учёные Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) создали инновационное органоминеральное удобрение, повышающее урожайность картофеля на 3,2 тонны с гектара. Об этом рассказали в высшем учебном заведении.

Специалисты выяснили, что это удобрение позволяет снижать потери клубней от различных гнилей при хранении картофеля. Кроме того, за счёт него содержание крахмала в овоще повышается на 0,6%.

За основу учёные взяли гуминовые вещества с отходами пищевой промышленности. Отмечается, что творение специалистов имеет преимущества как минерального, так и органического удобрения. Речь идёт о быстром и целенаправленном подводе питательных веществ — это позволяет улучшить почвенную структуру и плодородие картофеля, пояснили в университете.

В ходе исследования учёные применяли новое удобрение на картофеле сорта "Ред Скарлет". После использования новой разработки прирост урожайности корнеплода оказался на уровне 1,6 т/га (выше на 5,4%).

"Наше органоминеральное удобрение — это важный шаг на пути к устойчивому сельскому хозяйству. Оно не только повышает урожайность, но и способствует более рациональному использованию ресурсов и уменьшению отходов", — подчеркнул профессор Казанского ГАУ Радик Сафин в беседе с "Газетой.ru".

При этом создание такого удобрения не вызывает особых трудностей. Используются недорогие природные компоненты, в том числе отходы пищевой промышленности. Кроме того, для производства не требуется сложное оборудование, поэтому стоимость новинки находится на уровне 250–300 рублей за один литр.