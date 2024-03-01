В Союзе дачников объяснили, что выгоднее — купить рассаду или вырастить самим
Глава Союза дачников Чаплин: Рассаду стоит закалять сразу после всхода
Рассаду надо закалять сразу после появления всходов. Обложка © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Опытные дачники предпочитают самостоятельно выращивать рассаду, а вот молодые садоводы покупают готовые семена или саженцы в питомниках. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил Life.ru, какой вариант выгоднее и как не остаться без хорошего урожая.
Он провёл сравнение на рассаде перцев. В одной упаковке стоимостью около 150 рублей находится примерно 30 семян, из которых практически все успешно прорастают и становятся готовыми для посадки саженцами. Таким образом, самостоятельное выращивание одного куста перцев обходится примерно в пять рублей. Однако если купить уже готовый куст перцев на рынке весной, его стоимость составит 30–50 рублей за штуку. Следовательно, если вы решите вырастить 50 или 100 саженцев, вы переплатите значительную сумму денег. Тем более на начальном этапе культура не требует удобрений или особого ухода: нужны только хорошее освещение и своевременный полив. А многие культуры и вовсе обходятся без использования удобрений, отметил Чаплин.
Опытные садоводы рекомендуют: рассаду нужно закалять сразу после появления всходов, чтобы она не вытягивалась и была устойчивой к заморозкам. Процесс простой: за две недели до высадки в грунт необходимо начать выносить контейнеры на улицу, приоткрывая форточку или балкон. Крепкая и закалённая рассада, выращенная самостоятельно, легко приживётся на грядке и выдержит перепады температуры.
Многие садоводы ориентируются на лунный календарь при посеве рассады. Так ли это нужно на самом деле и какие культуры можно посеять уже в марте, читайте в материале Life.ru.