В Союзе дачников объяснили, что выгоднее — купить рассаду или вырастить самим

Он провёл сравнение на рассаде перцев. В одной упаковке стоимостью около 150 рублей находится примерно 30 семян, из которых практически все успешно прорастают и становятся готовыми для посадки саженцами. Таким образом, самостоятельное выращивание одного куста перцев обходится примерно в пять рублей. Однако если купить уже готовый куст перцев на рынке весной, его стоимость составит 30–50 рублей за штуку. Следовательно, если вы решите вырастить 50 или 100 саженцев, вы переплатите значительную сумму денег. Тем более на начальном этапе культура не требует удобрений или особого ухода: нужны только хорошее освещение и своевременный полив. А многие культуры и вовсе обходятся без использования удобрений, отметил Чаплин.