Россиянам рассказали, нужно ли ориентироваться на лунный календарь при посеве

Садоводы рекомендуют в марте сеять рассаду культур с длительным периодом выращивания, например баклажаны, перцы и помидоры. При этом с лунным календарём можно не сверяться, рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Туманов пояснил, что при посеве необязательно ориентироваться на лунный календарь, поскольку нет никаких доказанных эффектов такого подхода. По словам специалиста, им пользуются те люди, которым нужно, что называется, указание сверху. Многочисленные опыты же говорят о том, что абсолютно всё равно, в какую фазу Луны вы будете сеять, добавил садовод. Также Туманов посоветовал провести небольшой эксперимент — посеять семена в запрещённые и разрешённые согласно лунному календарю дни, а затем сравнить итог.