Россиянам объяснили, когда и как сеять семена на рассаду

Весна уже стоит у порога, поэтому любителям садов и огородов пора приниматься за рассаду. Агроном Владимир Викулов советует в первую очередь посеять семена острых перцев, после них приступить к сладким перцам и баклажанам.

"Время посева семян всегда надо отсчитывать назад от времени высаживания рассады в теплицу или в грунт. Условно, если человек высаживает рассаду перцев в теплицу 1 мая, её возраст должен составлять 50–55 дней. Мы отсчитываем назад этот срок и добавляем ещё несколько дней на сам процесс прорастания семян", — объяснил агроном в эфире радио Sputnik.

После этого можно заняться томатами, так как они растут быстрее. Есть две группы сортов: тепличные и те, которые выращиваются в открытом грунте. Помидоры второй группы следует высаживать после того, как зафиксируется устойчивая тёплая погода, это первые числа июня. При этом рассада томатов должна быть чуть моложе перцев, 40–45 дней. Эти дни отсчитывают назад и в получившиеся даты приступают к высеванию, говорит Викулов. Огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы будут расти в более быстром темпе, нежели томаты и перцы.

"Возраст рассады тыквенных культур — огурцов, кабачков — должен составлять не более 25–30 дней. При наступлении тепла огородник в свою теплицу может единовременно высаживать все эти овощи", — объяснил специалист.

Он посоветовал не затягивать с выращиванием рассады, поскольку в огороде из-за этого ей будет сложнее прижиться. Многие садоводы рано приступают к посеву, когда света и тепла ещё недостаточно. В итоге получается длиннющая рассада, которая при посадке должна будет прийти в себя, нарастить новые листья, развить и укрепить корневую систему. Проще тогда купить готовую рассаду, чем выращивать самостоятельно задолго до посадки. Возможно, сорта будут иные, но такие растения более стойкие, а земледелец гарантированно получит свой урожай, подытожил Викулов.