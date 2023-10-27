Дело в плодоножке: Назван верный способ отличить здоровую тыкву от инфицированной

Механические повреждения на тыкве, равно как и отсутствие плодоножки, серьёзно сокращают срок хранения тыквы. В лучшем случае в месте вмятин будет образовываться гниль, а в худшем — внутрь плода попадёт инфекция, предупредил агроном Владимир Викулов.

По словам специалиста, выбор этого продукта следует начинать с вопроса о времени его употребления в пищу. Если тыкву планируется приготовить совсем скоро, присмотреться стоит к ярким плодам средних размеров. А вот при покупке даров природы про запас лучше взять мускатный или твердокорый сорта.

"Плоды надо осмотреть, чтобы не было никаких механических повреждений, с которых начинается гибель тыквы. Какой-то удар, какая-то вмятина — чаще всего в этих местах и начинается гниль, это надо замечать. Тыква должна быть зрелая. Ещё момент — наличие плодоножки. Это тоже очень важно, потому что если вы взяли плод, а он лишён плодоножки, то это ворота для инфекции, такие плоды хуже хранятся", — поделился агроном с радио Sputnik.

Как только тыква приобретена, важно позаботиться о её правильном хранении, подчеркнул Викулов. В отличие от картофеля и моркови, этот продукт предпочитает сухие условия и прохладу. Специалист напомнил, что даже сорванный плод продолжает жить, дышать и дозревать дальше. Именно поэтому разрезанная тыква не сохранит свежий вид надолго даже в холодильнике. Через два-три дня её можно будет выкидывать, подытожил собеседник издания.