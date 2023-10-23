Улучшит сон и настроение: Россиянам назвали способ избавиться от бессонницы без лекарств

Лаванда, грейпфрут, черешня, спаржа и тыква. Что их объединяет? Как сообщила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" диетолог Анастасия Кондаурова, если добавить эти продукты и растения в ежедневный рацион, то они помогут справиться с бессонницей, а также улучшить настроение.

"Существует несколько продуктов, это буквально натуральное снотворное или природное успокоительное — так их можно назвать. Например, тыква, которая богата триптофаном. Она помогает регулировать сон и настроение", — рассказала собеседница издания.

При плохом качестве сна поможет и черешня, которая содержит мелатонин. Спасёт от бессонницы и употребление бананов, в которых присутствуют помогающие расслаблению калий и магний. К тому же стоит обратить внимание и на лаванду: её успокаивающие свойства способствуют улучшению сна и расслаблению. Лавандовое масло можно добавлять в ванну или залить в аромалампу, порекомендовала доктор.

"Грейпфрут обладает успокаивающими свойствами и может улучшить качество сна. Аналогичным действием обладает и спаржа", — заключила диетолог.