В Союзе дачников рассказали, как уже в феврале подготовить участок к новому сезону Депутат Чаплин: Перед сезоном на даче нужно проверить замки, кровлю и проводку 7 февраля, 10:43 Обложка © Shutterstock

Февраль — последний месяц зимы, а значит, приходит время подготовить ваш загородный домик и участок к дачному сезону. Что сделать в первую очередь, Life.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

1. Уборка снега. Перед тем, как проверять проводку, сушить дом и ремонтировать кровлю, важно убрать снег: с крыши, с построек, почистить дорожки и по возможности убрать сугробы с грядок.

2. Привести в порядок замки, двери, окна. Достаточно распространённое явление — "закисание" замков, поэтому необходимо смазать все замки и петли, а также дополнительно проверить двери и оконные рамы на разбухание и перекосы. Важно подождать до апреля, чтобы дать всем повреждениям просохнуть, а если не помогает — необходимо заменить.

3. Проверить состояние кровли. Вьюга и обильный снегопад могли повредить её. Небольшие трещины можно заделать герметиком, а серьёзные повреждения потребуют проведения ремонтных работ всей крыши, говорит Чаплин.

4. Просушить дом. Проветривать нужно все постройки и помещения: дом, баню, гараж, погреб, чердак.

Ни в коем случае нельзя топить печь или камин, пока не проверите дымоход на предмет тяги. Надо тщательно осмотреть все места соединений стальных объектов, кирпичных труб — не должно быть потёков и выступающей сажи. Если зимой дом часто не протапливался, то в трубе могла скопиться сажа, конденсат или птичьи гнёзда. Как только устранили все неполадки, проверили исправность и хорошо просушили дом, можно приступать к протопке. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

5. Проверить состояние проводки. Грызуны или протёкшая крыша могли повредить коммуникации, поэтому требуется осмотреть провода, розетки, выключатели. Если повреждений нет, можно смело пользоваться электроснабжением. Если некоторые провода вас смущают или есть неприятный запах, то лучше вызвать специалиста.

6. Расконсервировать водопровод. Если вы с февраля уже планируете постоянные визиты на дачу, то пора приступать и к этому этапу. Сначала Чаплин советует закрыть все сливные вентили и установить смесители и новые фильтры. Далее подключить насосное оборудование — и можно заполнять систему водой. После того как из неё выйдет воздух, важно проверить трубы на предмет протечек. Если всё в порядке, можно перейти к заполнению водой бойлеров.

Чаплин подчеркнул, что эти дела можно отложить и на март, но садоводы надеются на раннюю и тёплую весну.

Многие россияне также привыкли устраивать на даче склад ненужных вещей и раз за разом привозить из квартир всё новые "партии". Как вырваться из этого "порочного круга" и устроить на даче расхламление, читайте в материале Life.ru.