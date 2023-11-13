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13 ноября, 11:21

Россиянам рассказали, как приём из "Одного дома" защитит дачу от ограбления зимой

Эксперт Сумкин: Освещение с датчиком движения поможет отпугнуть воров на даче

Осенью россияне уезжают с дач и консервируют их до нового сезона. Покинутые дома часто привлекают грабителей. Как правильно защитить дачу зимой, Лайфу рассказал доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Сергей Сумкин.

Прежде всего он советует оценить уровень возможного риска: в охраняемом посёлке он невелик, а если дом стоит одиноко, риски гораздо выше.

Как защитить дачу от ограбления зимой

1. Если в близлежащих домах на зиму остаются соседи, договоритесь, чтобы кто-то из них присмотрел за вашей дачей. Как минимум, осматривал визуально, прогуливаясь рядом.

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2. Чем лучше виден ваш дом, тем он менее привлекателен для злоумышленников. Поэтому осенью в том числе не забудьте обрезать деревья и кусты как внутри участка, так и вокруг дома.

3. Обязательно укрепите окна и двери дома. На окнах можно установить решётки или хорошо закрывающиеся ставни, на дверях — дополнительные запоры.

4. Не храните ценности и документы на даче, особенно если не живёте там постоянно.

Чем лучше видна ваша дача, тем она менее привлекательна для воров. Поэтому осенью не забудьте обрезать деревья и кусты как внутри участка, так и вокруг дома.

Сергей Сумкин

Доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения

<p>Чем лучше видна ваша дача, тем она менее привлекательна для воров. Поэтому осенью не забудьте обрезать деревья и кусты как внутри участка, так и вокруг дома.</p>
<p>Чем лучше видна ваша дача, тем она менее привлекательна для воров. Поэтому осенью не забудьте обрезать деревья и кусты как внутри участка, так и вокруг дома.</p>

5. Не распространяйте информацию о вашей даче в социальных сетях или среди незнакомых людей. Ограничьте круг лиц, знающих о вашем отсутствии в доме, и не сообщайте о своих планах в открытых источниках.

6. Воспользуйтесь приёмами из фильма "Один дома": создайте впечатление своего присутствия на даче. Используйте таймеры для включения света внутри дома на определённое время, подключите радио к таймеру, чтобы создать шумовой фон. Это может отпугнуть злоумышленников, которые предпочитают избегать домов с признаками активности.

7. Установите системы освещения с датчиками движения, чтобы свет включался при приближении к дому, освещая территорию и отпугивая нежелательных гостей. Установите надёжную охранную систему, которая соответствует вашим потребностям и бюджету и включает такие компоненты, как видеонаблюдение, датчики движения, сигнализация и системы управления доступом.

8. Также Сумкин советует подумать о заключении договора с охранным агентством. Это позволит оперативно реагировать на тревожные сигналы и обеспечит дополнительный уровень безопасности.

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Многие россияне также привыкли устраивать на даче склад ненужных вещей и раз за разом привозить из квартир всё новые "партии". Как вырваться из этого "порочного круга" и устроить на даче расхламление, читайте в материале Лайфа.

Обложка ©

ТАСС / Александр Манзюк

Ольга Годуненко
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