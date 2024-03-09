Учёные вступились за картошку и рассказали о вредных последствиях отказа от неё

Многие исключают картофель из своего рациона, руководствуясь слухами о негативных последствиях его употребления. Среди них часто упоминаются избыточный вес, проблемы с пищеварением и диабет. Однако отказ от картофеля может привести к дефициту витаминов и минералов в организме. К такому результату пришли учёные из США, исследование провёл медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна, оно опубликовано в журнале Frontiers.

В ходе эксперимента две группы людей без проблем со здоровьем и с одинаковым объёмом калорий придерживались разных типов питания. Диета одних включала крахмалистые овощи, другие употребляли зерновые. Результаты анализов крови по окончании показали, что замена картофеля стала причиной снижения уровня калия (на 21%), витаминов В6 (на 17%) и С (на 11%), а также клетчатки (на 10%). Это оказалось не только неэффективно, но и вредно.

Углеводы присутствуют и в картофеле, и в зерновых, однако они не являются заменителем друг для друга. По словам специалистов, нельзя делить пищу на "вредную" и "полезную", важнее питаться сбалансированными и разнообразными продуктами.