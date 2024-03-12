Дачников предостерегли от неправильного приготовления шашлыка и сжигания мусора

Для сжигания мусора или сухой травы на участке необходимо использовать металлический контейнер, причём разместить его следует минимум в 7,5 метра от зданий, в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах — от лиственного, а зона очистки вокруг должна быть минимум пятиметровой. Об этом NEWS.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Если готовить шашлык или другие продукты на открытом огне, то расстояние до зданий должно быть не менее пяти метров, а зона очистки от горючих материалов вокруг контейнера — до двух метров", — объяснил парламентарий.

По его словам, пожары чаще всего случаются из-за непотушенных окурков, оброненных около бани или на деревянной веранде. Другая распространённая причина — проблемы с электропроводкой и неправильное использование электрооборудования. Иногда виновниками трагедии являются некомпетентные сотрудники ремонтных служб. Так, если крыша протекает, может произойти короткое замыкание и пожар.

"Не оставляйте детей без присмотра, не курите внутри помещения и своевременно меняйте проводку", — резюмировал Чаплин.