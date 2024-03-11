Дачникам советуют закупить складные вёдра и лопаты с компасом

Дачный сезон не за горами, поэтому подготовиться к нему нужно основательно. Изобретено большое количество приспособлений, многие из которых совершенно не нужны. Однако есть и те, которые упростят вашу жизнь. Разобраться с этими приспособлениями помог биолог Михаил Краснов в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт советует изучить рынок современных инструментов для дачи. К примеру, грабли лучше брать из поликарбоната, так как они легче. Держатели садовых инструментов нам также сыграют на руку, потому что большие грабли и лопаты не будут путаться под ногами. А для того, чтобы измерить влажность, кислотность и освещённость, полезно будет приобрести гигрометр. По мнению Краснова, лишней не будет и покупка сеятеля, который отвечает за посадку мелких семян с высокой точностью. Ну а если существующие лопаты вызывают у вас отторжение, то биолог рекомендует отдать предпочтение лопате с компасом, которая изготовлена из авиационного алюминия высокой лёгкости.

Облепихосборщик решит проблему, связанную с неудобством сбора облепихи. Ручной культиватор полюбится вам с первых минут работы с ним. Его секрет в том, что спина почти не устаёт. Точилка — незаменимое приспособление для работы с садом, ведь тупятся инструменты часто, а придать им жизнь занимает пару минут. Краснов также выделяет устройство от сорняков, так как это вечная проблема всех любителей дачного периода. Однако и это перестанет быть проблемой после покупки газового термического уничтожителя сорняков. Биолог добавил, что газон мечты — больше не воображение, а реальность. Это всё просто воплотить с помощью садовых аккумуляторных ножниц. Складное ведро — спасение для тех, кому негде хранить садовые принадлежности.