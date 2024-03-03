В Москве распустились первые цветы и появились первые красные утки

Первые цветы показались из-под снега в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ в Москве. Под деревьями и на дорожках сада ещё лежат сугробы снега, но на проталинах из-под земли уже прорываются зелёные ростки.

А ранее, в последний день зимы, в "Аптекарский огород" вернулась первая пара красных уток-огарей. Их можно увидеть на канале возле Выставочной оранжереи, где 2 марта стартовал праздник тюльпанов "Репетиция весны". Как заявили в пресс-службе ботсада, возвращение этих птиц — верный признак наступления весны.

Утка-огарь. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В "Аптекарский огород" вернулась первая пара красных уток-огарей. Фото © Сайт "Аптекарского огорода"

"Огари занимают второе место по численности среди птиц, зимующих в Москве. Столичные огари — потомки пернатых, которые когда-то жили на пруду зоопарка: в 1950-х им перестали подрезать крылья и красные утки начали расселяться по водоёмам мегаполиса. В январе 2017 года орнитологи насчитали рекордное количество огарей в Москве — более 1430 особей", — рассказали в "Аптекарском огороде".