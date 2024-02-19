Названы семена для огорода, которые стоит купить уже сейчас

До весны осталось всего чуть больше двух недель, дальше оттепель и начало дачного сезона. Поэтому уже сейчас пришло время закупаться семенами. Какие лучше приобрести заранее, рассказал биолог Михаил Краснов.

"Не отказывайтесь от старых, проверенных временем сортов! Так вы будете защищены от провалов. Прогнозы, конечно, дело не слишком надёжное, но лето обещают жаркое", — советует эксперт в разговоре с "Вечерней Москвой".

Покупая однолетники, специалист рекомендует попробовать в этот раз выбрать засухоустойчивые варианты. Краснов не исключил, что, возможно, с учётом такого прогноза садоводы решат посадить побольше бахчевых культур. Также хорошие перспективы у стручковой фасоли, отмечает биолог.

С начала февраля в сетевых гипермаркетах — ажиотаж в отделах семян. Чаще покупают те, которые представлены со скидками. Цены варьируются следующим образом:

цветы-однолетники — от 10 до 185 рублей;

розы в упаковках — 350 рублей;

лилии (2 шт.) — от 180 рублей;

зеленные культуры — от 50 рублей.

томаты и огурцы не превышают 100 рублей.