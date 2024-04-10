Дачникам раскрыли характеристики идеальной лопаты

Для дачи лучше использовать лопаты с деревянным черенком и заострённым лезвием толщиной 1,5–1,8 мм. Именно такой инструмент можно считать идеальным, потому что он подойдёт для любой почвы и любого вида работ в саду. Об этом сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Лучшая лопата для дачи — стандартная заострённая с деревянным черенком. Она подойдёт и для сложной почвы, и для мелких садовых работ. Чем больше вес лопаты, тем она прочнее. Но, безусловно, выбирайте тот вес инструмента, с которым вам будет комфортно обращаться", — отметил эксперт в диалоге с NEWS.ru.