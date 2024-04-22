Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя: как отдыхаем и работаем на первые майские праздники В России началась самая длинная рабочая неделя в году, которая продлится с 22 по 27 апреля. После такой долгой трудовой деятельности наступят долгожданные праздники, во время которых можно будет как следует отдохнуть. 22 апреля, 13:30 Первомайские выходные: как работаем и отдыхаем в первые майские праздники. Коллаж © Life.ru, изображение от gpointstudio на Freepik

У всех работающих россиян началась нестандартная рабочая неделя из-за переноса праздников на майские дни. Такой перенос полностью соответствует Трудовому кодексу Российской Федерации. Он даёт правительству возможность переносить выходные дни, чтобы трудящиеся могли более эффективно использовать своё рабочее и свободное время.

По какому поводу отдыхаем?

Первомай — международный праздник весны и труда, который отмечается 1 мая каждого года. Этот день символизирует единство и солидарность трудящихся людей по всему миру. Праздник весны олицетворяет возрождение природы и радостное настроение после долгой зимы. Трудовой аспект этого дня напоминает о важности уважения и признания труда каждого работника. В этот день люди выходят на улицы, устраивают парады и мероприятия, чтобы отметить значимость своего труда и выразить свои требования и права. Первомай — праздник, который вдохновляет нас быть сильными и единственными в своих усилиях, привлекая внимание к важности труда для нашего общества.

Как отдыхаем на майские праздники. Инфографика © Life.ru

Переносы и рабочие дни

За счёт переноса первые выходные дни в майские праздники будут непрерывными с 28 апреля по 1 мая. Затем россиян ждёт двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая и следующие выходные 4 и 5 мая.

Такое решение было принято для того, чтобы оптимально распределить выходные и праздничные дни, которые попали на середину недели. Поэтому выходной день с субботы, 27 апреля, будет перенесён на понедельник, 29 апреля, а выходной день с субботы, 2 ноября, — на вторник, 30 апреля 2024 года, соответственно.

Всем, кто работает на пятидневке, придётся отработать 48 часов вместо обычных 40. И суббота, 27 апреля, не будет сокращённым предпраздничным днём, так как 1 мая выпадает на среду.

Для тех, кто будет работать на шестидневке, переносы выходных не повлияют на продолжительность рабочей недели. Однако 30 апреля будет сокращённым предпраздничным днём, и люди будут трудиться на один час меньше обычного.

Как будут рассчитывать зарплату в шестидневку?

Зарплата работников со штатным окладом за апрель останется неизменной. Просто произойдёт пересчёт стоимости одного рабочего дня. Для работников, получающих заработную плату по сдельной системе или работающих по сменам, правила оплаты труда останутся прежними. Однако, если работникам придётся работать в официальные выходные дни, 29 и 30 апреля, им полагается двойная оплата или возможность взять дополнительный выходной. За само отработанное время будет получена обычная оплата.

Прогноз погоды на Первомай

Как сообщают синоптики, в конце апреля средняя температура воздуха составит +15…+16 градусов. Ожидается, что количество осадков составит 30–40 мм. В начале мая (предположительно, с 1 по 5 мая) местами будет идти кратковременный дождь, возможна гроза, днём максимальная температура составит +21…+26 градусов. Ближе к 7–9 мая ожидается сухая и очень тёплая погода, днём воздух прогреется до +24…+29 градусов.

Авторы Марина Суворова