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18 апреля, 04:00

Дача, курорты и санатории: Россияне рассказали, как проведут майские праздники

Опрос: Треть россиян проведут майские праздники за городом, а 16% уедут за рубеж

Россияне уже вовсю планируют отдых на майских праздниках, выбирая между поездкой на дачу, внутренним туризмом или заграничными курортами. Заранее к длинным выходным полностью приготовились 38% работяг, ещё 22% отложили этот вопрос на последний момент, а оставшаяся часть распланировала мини-отпуск лишь частично.

Согласно исследованию сервисов Tutu и Wazzup, около трети (29%) россиян встретят майские за городом. Ещё 16% отправятся за рубеж, почти столько же (14%) посвятят выходные поездкам по родным краям. Позагорать на пляже отечественных курортов планируют почти 6% респондентов, а 5% опрошенных мечтают о посещении санатория.

"Эту статистику отражает и количество использований соответствующих слов в мессенджерах во время переписок. Так, "дача" ещё в конце марта фигурировала лишь единожды, а к середине апреля уже около 250 раз, "огород" — десять употреблений против 163. "Отпуск" сначала произносили в среднем около 50 раз в день, затем стали свыше 1,4 тысячи раз", — сказано в исследовании, с которым ознакомился Life.ru.

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Ранее Life.ru сообщал, что большинство россиян не станут брать отпуск между майскими праздниками для длительного отдыха. Такой возможностью воспользуются лишь 13% работяг.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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