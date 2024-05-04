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4 мая, 11:21

Президент Таджикистана поедет в Москву на Парад Победы

Лидеры стран СНГ наблюдают за Парадом Победы в Москве 9 Мая, 2023 год. Обложка © Kremlin.ru

Лидеры стран СНГ наблюдают за Парадом Победы в Москве 9 Мая, 2023 год. Обложка © Kremlin.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон решил отправиться в Москву для участия в предстоящей неформальной встрече глав государств СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы. Он принял приглашение российского лидера Владимира Путина, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в исполнительном аппарате главы государства.

"Рахмон по приглашению Владимира Путина примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ", рассказал собеседник агентства.

В связи с отъездом главы Таджикистана мероприятия в Душанбе по случаю 79-й годовщины Дня Победы пройдут 8 мая.

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3 мая президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и пригласил его на празднование Дня Победы в Москве. Также во время беседы лидеры выразили уверенность в том, что попытки определённых сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб братству наших народов.

Андрей Бражников
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