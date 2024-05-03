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3 мая, 12:30

Путин пригласил Рахмона на празднование Дня Победы в Москве

Эмомали Рахмон и Владимир Путин, 2023 год. Обложка © kremlin.ru

Эмомали Рахмон и Владимир Путин, 2023 год. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и пригласил его на празднование Дня Победы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств также обсудили ряд актуальных двусторонних тем, в том числе сотрудничество в миграционной сфере и в борьбе с терроризмом. Они условились совершенствовать механизмы взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств. Также лидеры выразили уверенность в том, что попытки определённых сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб братству наших народов.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Матвей Константинов
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