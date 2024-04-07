Посольство Турции: Визовый режим для граждан Таджикистана может быть временным

Турция введёт визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на турецкое посольство в центральноазиатской республике.

"До 20 апреля граждане Таджикистана могут посещать Турцию без визы, после этой даты освобождены от оформления визы будут те, кто посещает Турцию транзитом", — говорится в сообщении.