Посольство Турции: Визовый режим для граждан Таджикистана может быть временным
Турция введёт визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на турецкое посольство в центральноазиатской республике.
"До 20 апреля граждане Таджикистана могут посещать Турцию без визы, после этой даты освобождены от оформления визы будут те, кто посещает Турцию транзитом", — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что необходимость получения визы является временной мерой. Конкретные детали сотрудники дипведомства обещали раскрыть чуть позже. В данный момент, напомним, граждане Таджикистана имеют право въезжать в Турцию без визы на срок до 30 дней.
Ранее стало известно, что Турция собирается отменить безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Соответствующий указ уже подписал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, причины этого решения не сообщались. В МИД Таджикистана заявили, что могут принять ответные меры на основе принципа взаимности.
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