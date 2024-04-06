Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 15:41

МИД Таджикистана: Турция не уведомила Душанбе об отмене визового режима

Турция не связывалась с Таджикистаном по вопросу отмены визового режима для граждан республики с обычными паспортами. Об этом сообщил представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

"Согласно международной практике турецкая сторона должна была заранее уведомить таджикскую сторону о дате введения визового режима в отношении граждан Таджикистана. Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам до сих пор не получила", — приводит текст заявления ТАСС.

Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ с 8 апреля
Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ с 8 апреля

Напомним, ранее вестник Resmi Gazete сообщал о запрете безвизового въезда в Турцию для граждан Таджикистана. По его данным, указ был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом причины такого решения не уточнялись, оно вступило в силу с момента публикации в вестнике.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Каринэ Гевондян
  • Новости
  • Турция
  • Таджикистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров