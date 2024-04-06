МИД Таджикистана: Турция не уведомила Душанбе об отмене визового режима
Турция не связывалась с Таджикистаном по вопросу отмены визового режима для граждан республики с обычными паспортами. Об этом сообщил представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
"Согласно международной практике турецкая сторона должна была заранее уведомить таджикскую сторону о дате введения визового режима в отношении граждан Таджикистана. Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам до сих пор не получила", — приводит текст заявления ТАСС.
Напомним, ранее вестник Resmi Gazete сообщал о запрете безвизового въезда в Турцию для граждан Таджикистана. По его данным, указ был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом причины такого решения не уточнялись, оно вступило в силу с момента публикации в вестнике.
ТАСС / Владимир Гердо