МИД Таджикистана: Турция не уведомила Душанбе об отмене визового режима

Турция не связывалась с Таджикистаном по вопросу отмены визового режима для граждан республики с обычными паспортами. Об этом сообщил представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

"Согласно международной практике турецкая сторона должна была заранее уведомить таджикскую сторону о дате введения визового режима в отношении граждан Таджикистана. Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам до сих пор не получила", — приводит текст заявления ТАСС.