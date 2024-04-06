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5 апреля, 22:42

Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Гражданам Таджикистана отныне запрещён безвизовый въезд в Турцию. Соответствующий указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. Причины решения не сообщаются.

"Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту", — говорится в документе.

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Ранее Life.ru сообщал, что Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ. Это решение вступит в силу уже с 8 апреля. Причины этого не указывались.

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Unsplash / SELİM ARDA ERYILMAZ

Лариса Сафронова
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