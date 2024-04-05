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5 апреля, 08:21

Турция вновь призвала к поиску альтернативных путей для украинского урегулирования

Глава МИД Турции Фидан призвал к поиску решений для урегулирования по Украине

Анкара призывает к поиску альтернативных путей к урегулированию украинского конфликта. В частности, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью государственному агентству Anadolu, комментируя встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которую он провёл в рамках заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Турция ещё раз подчеркнула, что она стоит на страже безопасности и прав суверенитета Украины и исходит из того, что для прекращения войны необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня", — приводит агентство слова Фидана.

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Напомним, что буквально в феврале Путин обратился к Западу с предложением по Украине и подтвердил, что Россия по-прежнему готова к переговорам. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: и Россия, и НАТО видят, что Украина отказывается от переговоров. Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре, добавил он.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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