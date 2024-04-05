Турция вновь призвала к поиску альтернативных путей для украинского урегулирования

Анкара призывает к поиску альтернативных путей к урегулированию украинского конфликта. В частности, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью государственному агентству Anadolu, комментируя встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которую он провёл в рамках заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Турция ещё раз подчеркнула, что она стоит на страже безопасности и прав суверенитета Украины и исходит из того, что для прекращения войны необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня", — приводит агентство слова Фидана.