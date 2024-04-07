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6 апреля, 21:37

Таджикистан зеркально ответит на решение Турции о введении визового режима

МИД Таджикистана: Душанбе рассматривает вопрос ввода визового режима для Турции

Душанбе в ответ на действия Анкары может ввести визовый режим для прибывающих в республику турецких граждан. Об этом заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

"Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", — сообщил дипломат.

МИД Таджикистана: Турция не уведомила Душанбе об отмене визового режима
МИД Таджикистана: Турция не уведомила Душанбе об отмене визового режима

Ранее стало известно, что Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Соответствующий указ подписал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, причины этого решения не сообщались.

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Unsplash / Anton Rybakov

Лариса Сафронова
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