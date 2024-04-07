Таджикистан зеркально ответит на решение Турции о введении визового режима
МИД Таджикистана: Душанбе рассматривает вопрос ввода визового режима для Турции
Душанбе в ответ на действия Анкары может ввести визовый режим для прибывающих в республику турецких граждан. Об этом заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
"Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", — сообщил дипломат.
Ранее стало известно, что Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана. Соответствующий указ подписал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, причины этого решения не сообщались.
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