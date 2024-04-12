Лавров пообщался с коллегой из Таджикистана на полях СМИД СНГ 12 апреля, 13:17 Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Обложка © Telegram / МИД России

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, сообщается в телеграм-канале внешнеполитического ведомства РФ. Мероприятие состоялось в Минске.

На заседании присутствовали делегации девяти государств, включая принимающую страну — Белоруссию. Участники встречи коснулись региональных тем, а также вопросов глобальной мировой политики, особое внимание было уделено сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви, так как министр иностранных дел республики Стефан Сежурне обвинил чиновников России в ложных заявлениях.

Авторы Татьяна Миссуми