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Лавров пообщался с коллегой из Таджикистана на полях СМИД СНГ

12 апреля, 13:17
Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Обложка © Telegram / МИД России

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Обложка © Telegram / МИД России

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, сообщается в телеграм-канале внешнеполитического ведомства РФ. Мероприятие состоялось в Минске.

На заседании присутствовали делегации девяти государств, включая принимающую страну — Белоруссию. Участники встречи коснулись региональных тем, а также вопросов глобальной мировой политики, особое внимание было уделено сфере безопасности.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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