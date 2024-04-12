В МИД укажут Финляндии на место при создании ядерной угрозы России

Финляндии не удастся избежать военно-политических контрмер в случае создания для России ядерной угрозы, сообщили в МИД РФ. Так в ведомстве отреагировали на планы Хельсинки разрешить транзит оружия НАТО по своей территории.

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимира Ермакова, финские власти не ведают, что творят. Однако это не освобождает их от ответственности за содеянное. Североатлантический альянс привык принимать сдержанность Москвы за слабость, но такой подход губителен для блока, подчеркнул дипломат.

"Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами", — заявил Ермаков ТАСС.