В Финляндии у границы с Россией создадут штаб сухопутных войск НАТО

В финском городе Миккели, который расположен всего в 140 километрах от границы с Россией, планируют создать штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Iltalehti.

Предполагается, что новая структура будет подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. Также журналисты сообщили, что в городе уже находится штаб Армии Финляндии, а новый будет отвечать за планирование и осуществление учебных мероприятий войск Североатлантического альянса в регионе. Эту новость также прокомментировал министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

"В Финляндии будет размещён штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать", — заявил глава норвежского оборонного ведомства.