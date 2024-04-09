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9 апреля, 20:05

В Финляндии у границы с Россией создадут штаб сухопутных войск НАТО

Iltalehti: В Финляндии, в 140 км от границы с Россией, создадут штаб войск НАТО

В финском городе Миккели, который расположен всего в 140 километрах от границы с Россией, планируют создать штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Iltalehti.

Предполагается, что новая структура будет подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. Также журналисты сообщили, что в городе уже находится штаб Армии Финляндии, а новый будет отвечать за планирование и осуществление учебных мероприятий войск Североатлантического альянса в регионе. Эту новость также прокомментировал министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

"В Финляндии будет размещён штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать", — заявил глава норвежского оборонного ведомства.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что после вступления Финляндии в НАТО Россия отправит войска и системы поражения к границам с этой страной. Помимо того, глава государства подчеркнул, что у Москвы и Хельсинки раньше были "просто идеальные" отношения.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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