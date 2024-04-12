Посла Франции отчитали в МИД России за слова начальника МИД РФ вызвал посла Франции за слова министра иностранных дел республики Сежурне 12 апреля, 12:52 Посла Франции вызвали в российский МИД. Обложка © Zuma \ TASS

МИД России вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви, так как ранее министр иностранных дел республики Стефан Сежурне обвинил чиновников России в ложных заявлениях. Об этом рассказали в российском МИД.

Сежурне позволил себе заявить, что Париж не имеет никакого желания общаться с официальными лицами из РФ, так как те якобы публикуют сообщения с ложными сведениями. В МИД России указали французскому послу на неприемлемость подобных заявлений, которые не имеют ничего общего с действительностью.

"Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами", — подчеркнули в российском министерстве.

Ранее также министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сказал, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре на территории России вписываются в рамки законной обороны. Он не стал осуждать продолжающиеся атаки.

Авторы Татьяна Миссуми