"Очень смешно": Захарова задалась вопросом после заявления Британии и Франции о новой Антанте

Планы Франции и Великобритании по воссозданию Антанты просто смешны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова глав МИД Британии и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне.

"Это очень смешное заявление по целому ряду причин. У меня контрвопрос: они будут создавать новую Антанту первого периода, куда входила Россия? Или они будут создавать Антанту второго периода — периода интервенции Антанты на территорию России?" — поинтересовалась дипломат.

Она отметила, что точно сможет прокомментировать такое решение, когда в МИД Британии ответят на вышепоставленный вопрос. Однако, по её словам, есть вероятность, что они и не знают, что такое Антанта или не хотят сами с собой рассуждать на исторические темы.

"Пусть скажут, какого разлива Антанта их сейчас будоражит, о чём конкретно идёт речь. Она была разной, формировалась она как одно, а потом с учётом исторических реалий превратилась в другое", — добавила представитель российского МИД.