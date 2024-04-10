"Очень смешно": Захарова задалась вопросом после заявления Британии и Франции о новой Антанте
Захарову рассмешили планы Франции и Великобритании по возрождению Антанты
Планы Франции и Великобритании по воссозданию Антанты просто смешны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова глав МИД Британии и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне.
"Это очень смешное заявление по целому ряду причин. У меня контрвопрос: они будут создавать новую Антанту первого периода, куда входила Россия? Или они будут создавать Антанту второго периода — периода интервенции Антанты на территорию России?" — поинтересовалась дипломат.
Она отметила, что точно сможет прокомментировать такое решение, когда в МИД Британии ответят на вышепоставленный вопрос. Однако, по её словам, есть вероятность, что они и не знают, что такое Антанта или не хотят сами с собой рассуждать на исторические темы.
"Пусть скажут, какого разлива Антанта их сейчас будоражит, о чём конкретно идёт речь. Она была разной, формировалась она как одно, а потом с учётом исторических реалий превратилась в другое", — добавила представитель российского МИД.
Напомним, ранее в МИД Великобритании и Франции поделились мнением касательно украинского конфликта. Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в совместной для The Daily Telegraph статье указали, что победу одержать должен именно Киев. При этом дипломаты заявили, что поражение украинской стороны будет расцениваться как поражение всего Запада, а также призвали союзников сделать ещё больше, чтобы "нанести поражение России".
ТАСС / Смирнов Владимир