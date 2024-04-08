Лондон и Париж считают, что Украина должна победить в конфликте с РФ, а Запад должен сделать ещё больше для её поражения. Об этом говорится в совместной для The Daily Telegraph статье двух руководителей внешнеполитических ведомств Франции и Соединённого Королевства Стефана Сежурне и Дэвида Кэмерона, опубликованной по случаю 120-летия Англо-французского соглашения, которое известно как Entente cordiale ("Сердечное соглашение").

"Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проигрывает, мы все проигрываем", — говорится в материале.

Помимо того, главы этих министерств сообщили, что французские и британские власти на саммите Европейского политического сообщества, который запланирован на июль текущего года, подтвердят свою поддержку киевскому режиму. Также они гарантировали "продуктивный" саммит Североатлантического альянса этим летом.

Ко всему прочему, Сежурне и Кэмерон заявили, что гордятся своей помощью украинским властям, в которую, кроме поставок дальнобойного вооружения и обучения военнослужащих ВСУ, вошли ещё и антироссийские санкции. Министры убеждены, что так называемые западные союзники Незалежной должны сделать ещё больше, чтобы "нанести поражение России".

"Мир смотрит и составит соответствующее мнение о нас, если мы проиграем", — утверждается в статье.