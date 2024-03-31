"Возможно всё": В парламенте Франции сделали заявление об отправке войск на Украину
Председатель Нацсобрания Франции: В вопросе поддержки Киева возможно всё
В вопросах предоставления поддержки Францией Киеву "возможно всё", заявила председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) страны Яэль Браун-Пиве. Так она прокомментировала слова французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину.
"В своём заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остаётся возможным", — приводятся её слова в Telegram телеканала "Мы Украина".
Напомним, ранее Макрон заявил о возможной отправке войск НАТО на Украину, однако его инициатива понравилась далеко не всем: союзники Парижа отвергли эту идею, в результате чего властям пришлось скорректировать изначальное заявление. Однако позже политик всё же снова заговорил об этом. Как посчитал глава МИД РФ Сергей Лавров, Макрон просто бравирует, чтобы понравиться США.
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