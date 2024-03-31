"Возможно всё": В парламенте Франции сделали заявление об отправке войск на Украину

В вопросах предоставления поддержки Францией Киеву "возможно всё", заявила председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) страны Яэль Браун-Пиве. Так она прокомментировала слова французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину.

"В своём заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остаётся возможным", — приводятся её слова в Telegram телеканала "Мы Украина".