Даже "побагровел": СМИ узнали о скандале на переговорах Польши и Украины в Варшаве

Конфликт между заместителем главы Министерства сельского хозяйства Польши Михалом Колодзейчаком и замминистра экономики Украины Тарасом Качкой произошёл в ходе переговоров в Варшаве. Они не поняли друг друга, обсуждая поставки зерна, пишет Wirtualna Polska.

В ходе разговора Колодзейчак заявил главе Всеукраинского аграрного совета Андрею Дыкуну о нежелании упоминать конфликт в Незалежной, из-за чего все присутствующие заметно "напряглись", а Качка даже "побагровел". Позже Колодзейчак дал изданию интервью, в котором признался, что один из представителей Киева начал поднимать тему конфликта, фронта и трудной ситуации в стране.

"Я ответил, что мы знаем, какова ситуация <…>, но поднимать такие темы в экономических переговорах неуместно", — указал он.

Кстати, после переговоров украинские представители и местные СМИ поспешили раскритиковать Колодзейчака.