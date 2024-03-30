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30 марта, 02:19

Даже "побагровел": СМИ узнали о скандале на переговорах Польши и Украины в Варшаве

WP: Польский чиновник разозлил представителя Украины в ходе переговоров о зерне

Конфликт между заместителем главы Министерства сельского хозяйства Польши Михалом Колодзейчаком и замминистра экономики Украины Тарасом Качкой произошёл в ходе переговоров в Варшаве. Они не поняли друг друга, обсуждая поставки зерна, пишет Wirtualna Polska.

В ходе разговора Колодзейчак заявил главе Всеукраинского аграрного совета Андрею Дыкуну о нежелании упоминать конфликт в Незалежной, из-за чего все присутствующие заметно "напряглись", а Качка даже "побагровел". Позже Колодзейчак дал изданию интервью, в котором признался, что один из представителей Киева начал поднимать тему конфликта, фронта и трудной ситуации в стране.

"Я ответил, что мы знаем, какова ситуация <…>, но поднимать такие темы в экономических переговорах неуместно", — указал он.

Кстати, после переговоров украинские представители и местные СМИ поспешили раскритиковать Колодзейчака.

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Кстати, ранее Life.ru рассказывал, как в Польше взбесились из-за планов властей по Украине. Заявления министра иностранных дел страны Радослава Сикорского о возможной отправке военных стран Запада в Незалежную сочли абсолютно неприемлемыми и раскритиковали одобрение идеи французского лидера Эмманюэля Макрона, ведь в случае военного столкновения полякам придётся в одиночку оборонять свою страну.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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